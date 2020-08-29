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الأردن يسجل 24 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1893 حالة

07:11 م السبت 29 أغسطس 2020
الأردن يسجل 24 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1893 حالة

وزارة الصحة الأردنية

عمان - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1893 إصابة.
وذكرت الوزارة -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إن حالات إلإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لأجنبي، و19 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 79 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1446 حالة شفاء.

وزارة الصحة الأردنية الأردن عمان فيروس كورونا

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