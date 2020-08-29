الأردن يسجل 24 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1893 حالة
عمان - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1893 إصابة.
وذكرت الوزارة -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إن حالات إلإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لأجنبي، و19 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 79 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1446 حالة شفاء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98062
عدد المصابين
-
69612
عدد المتعافين
-
5342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24584563
عدد المصابين
-
17066926
عدد المتعافين
-
834431
عدد الوفيات
إعلان