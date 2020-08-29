الأردن يسجل 24 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1893 حالة

عمان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1893 إصابة.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إن حالات إلإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لأجنبي، و19 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 79 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1446 حالة شفاء.