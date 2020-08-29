بحث سُبل تعزيز العلاقة بين السودان والوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخرطوم - (أ ش أ):

بحثت الوزير المفوض ميمونة أحمد، القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بڤيينا بالإنابة، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سُبل تعزيز العلاقة المتطورة بين السودان والوكالة، وأوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات التعاون الفني وبناء القدرات.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية ،في بيان اليوم السبت، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شكر القائم بالأعمال بالإنابة السودانية على الفترة التي قضتها في ڤيينا، والجهود التي اضطلعت بها إبان فترة عملها.

من جانبها، نقلت القائم بالإعمال بالإنابة تقدير حكومة السودان للعمل الجاري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات، خصوصاً المجالات الزراعية والحيوانية والمياه، موجهة الشكر للوكالة على تقديمها لعدد من أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد التي وصلت السودان مؤخراً.