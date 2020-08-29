"الحدث": وفد أمني تركي يتوجه إلى ليبيا لاحتواء خلافات حكومة السراج

وكالات:

أفادت فضائية الحدث، نقلًا عن مصادرها، بأن وفد أمني تركي يتوجه إلى ليبيا لاحتواء "خلافات حكومة الوفاق الوطني"، برئاسة فائز السراج.

وكانت حكومة الوفاق أعلنت أمس الجمعة، توقيف وزير داخليتها فتحي باشآغا، والتحقيق معه حول انتهاكات بحق المتظاهرين في طرابلس.

ومنذ الأحد الماضي، تشهد مدن ليبية عديدة، مثل طرابلس ومصراتة وسبها وغات والزاوية، تظاهرات حاشدة فيما يُعرف بـ"حراك 23 أغسطس" ضد تفشي الفساد في البلاد، وتردي الخدمات العامة؛ جراء نقص السيولة النقدية، والوقود، وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.