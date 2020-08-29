تركيا تحذر من مخاطر الحرب إذا وسعت اليونان نطاق مياهها الإقليمية

اسطنبول - (د ب أ):

حذر نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم السبت، من أن خطط اليونان لتوسيع نطاق مياهها الإقليمية تهدد بنشوب صراع مسلح مع جارتها تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي(ناتو).

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية عن أقطاي قوله "إذا لم يكن ذلك سبب للحرب، فما هو إذن؟".

وكان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيتم توسيع نطاق المياه الإقليمية لبلاده من ستة إلى 12 ميلا بحريا (11 إلى 22 كيلومترا) على طول شواطئها الغربية التي تواجه إيطاليا.

وأضاف ميتسوتاكيس أن بلاده ربما توسع في نهاية المطاف مياهها الإقليمية في مناطق بحرية أخرى، حيث أن المسافة بين شواطئ الدولتين أقل من 24 ميلا بحريا.

وقال أقطاي عن خطط أثينا "هل تتوقعوا منا قبول ذلك؟".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أمس الجمعة، اعتراض سلاحها الجوي 6 طائرات حربية يونانية من طراز "إف 16"، وإبعادها عن منطقة إخطار "نافتكس" التركية شرقي المتوسط.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأناضول أمس، أن أنظمة الرادار للقوات الجوية التركية كشفت أمس الأول الخميس، عن إقلاع 6 طائرات حربية من طراز "إف 16" من جزيرة كريت وتوجهها إلى قبرص.

وأكدت أن مقاتلات تركية من طراز "إف 16" اعترضت الطائرات جنوب غربي جزيرة قبرص، بعد اقترابها من منطقة سبق لأنقرة أن أعلنت فيها إخطار "نافتكس".

وأضافت الوزارة: "تم التعرف أن الطائرات تابعة لليونان، وجرى إبعادها عن المنطقة".

وشددت على أن "القوات البحرية والجوية التركية، تواصل العمل بتصميم غير محدود لحماية حقوقنا ومصالحنا شرقي البحر المتوسط".

كما أرفقت وزارة الدفاع التركية، مقطعا مصورا لاعتراض مقاتلاتها الطائرات اليونانية وإبعادها عن المنطقة.