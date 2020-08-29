منظمة حقوقية يمنية ترصد 63 غارة جوية استهدفت الجيش اليمني
صنعاء - (د ب أ):
قالت منظمة"سام" الحقوقية اليمنية اليوم السبت، إنها رصدت 63 غارة جوية استهدفت الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، بمناطق مختلفة في البلاد.
وأضافت المنظمة(مقرها جنيف)، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه:"يجب فتح تحقيق دولي محايد في ضربات استهدفت الجيش التابع للحكومة الشرعية، وساهمت في إطالة أمد الحرب وأدت الى سقوط المئات من القتلى والجرحى".
وأكد البيان أن كون المستهدفين بهذه العمليات عسكريين لا يعني سقوط حقهم وحق أهاليهم في الإنصاف ومعرفة الحقيقة.
ودعا البيان السلطات اليمنية للعمل بشجاعة على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً.
ومنذ أكثر من خمس سنوات، تقود السعودية تحالفا عسكري ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، دعما للحكومة الشرعية.
الخبر التالى:مناورات عسكرية تركية جديدة في شرق المتوسط
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98062
عدد المصابين
-
69612
عدد المتعافين
-
5342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24584563
عدد المصابين
-
17066926
عدد المتعافين
-
834431
عدد الوفيات
إعلان