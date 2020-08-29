منظمة حقوقية يمنية ترصد 63 غارة جوية استهدفت الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

قالت منظمة"سام" الحقوقية اليمنية اليوم السبت، إنها رصدت 63 غارة جوية استهدفت الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، بمناطق مختلفة في البلاد.

وأضافت المنظمة(مقرها جنيف)، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه:"يجب فتح تحقيق دولي محايد في ضربات استهدفت الجيش التابع للحكومة الشرعية، وساهمت في إطالة أمد الحرب وأدت الى سقوط المئات من القتلى والجرحى".

وأكد البيان أن كون المستهدفين بهذه العمليات عسكريين لا يعني سقوط حقهم وحق أهاليهم في الإنصاف ومعرفة الحقيقة.

ودعا البيان السلطات اليمنية للعمل بشجاعة على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً.

ومنذ أكثر من خمس سنوات، تقود السعودية تحالفا عسكري ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، دعما للحكومة الشرعية.