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منظمة حقوقية يمنية ترصد 63 غارة جوية استهدفت الجيش اليمني

02:03 م السبت 29 أغسطس 2020
منظمة حقوقية يمنية ترصد 63 غارة جوية استهدفت الجيش اليمني

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

قالت منظمة"سام" الحقوقية اليمنية اليوم السبت، إنها رصدت 63 غارة جوية استهدفت الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، بمناطق مختلفة في البلاد.

وأضافت المنظمة(مقرها جنيف)، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه:"يجب فتح تحقيق دولي محايد في ضربات استهدفت الجيش التابع للحكومة الشرعية، وساهمت في إطالة أمد الحرب وأدت الى سقوط المئات من القتلى والجرحى".

وأكد البيان أن كون المستهدفين بهذه العمليات عسكريين لا يعني سقوط حقهم وحق أهاليهم في الإنصاف ومعرفة الحقيقة.

ودعا البيان السلطات اليمنية للعمل بشجاعة على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً.

ومنذ أكثر من خمس سنوات، تقود السعودية تحالفا عسكري ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، دعما للحكومة الشرعية.

الجيش اليمني غارة جوية منظمة حقوقية يمنية

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