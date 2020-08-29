مقتل 7 مسلحين وجندي في اشتباك في الشطر الهندي من كشمير

سريناجار (كشمير) - (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم السبت، أن سبعة مسلحين وعسكريا قتلوا في معارك منفصلة بالاسلحة النارية في الشطر الهندي من كشمير في الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع كولونيل راجيش كاليا للصحفيين إن ثلاثة مسلحين وجنديا لقوا حتفهم اليوم السبت في اشتباك اندلع بينما كانت قوات الأمن تنفذ عملية بحث في مقاطعة بولواما بجنوب البلاد.

وتمت مصادرة أسلحة وذخيرة من المسلحين المقتولين الذين ينتمون لجماعة العسكر الطيبة ومقرها باكستان،وهى من بين المنظمات المسلحة الكبيرة التي تعمل في الشطر الهندي من كشمير.

وقتل أربعة مسلحين أمس الجمعة وجرى أسر آخر عقب عملية أخرى لمكافحة التمرد في مقاطعة شوبيان. وقالت الشرطة إن اثنين من المتمردين الأربعة كانوا وراء قتل نشط سياسي .

ويشهد الشطر الهندي من كشمير حركة انفصالية عنيف منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي وهو ما تقول الهند إنه تم بمساعدة جارتها باكستان وهو ما تنفيه الأخيرة واصفة متمردي كشمير بمقاتلي الحرية.

تسيطر الهند وباكستان على أجزاء من كشمير ولكن كلاهما تطالبان بأحقيتها في كامل المنطقة وخاضتا حربين بشأنها منذ أن حصلتا على الاستقلال من بريطانيا في 1947.