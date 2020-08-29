مقتل 7 مسلحين وجندي في اشتباك في الشطر الهندي من كشمير
سريناجار (كشمير) - (د ب أ):
ذكر مسؤولون اليوم السبت، أن سبعة مسلحين وعسكريا قتلوا في معارك منفصلة بالاسلحة النارية في الشطر الهندي من كشمير في الأربعة وعشرين ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع كولونيل راجيش كاليا للصحفيين إن ثلاثة مسلحين وجنديا لقوا حتفهم اليوم السبت في اشتباك اندلع بينما كانت قوات الأمن تنفذ عملية بحث في مقاطعة بولواما بجنوب البلاد.
وتمت مصادرة أسلحة وذخيرة من المسلحين المقتولين الذين ينتمون لجماعة العسكر الطيبة ومقرها باكستان،وهى من بين المنظمات المسلحة الكبيرة التي تعمل في الشطر الهندي من كشمير.
وقتل أربعة مسلحين أمس الجمعة وجرى أسر آخر عقب عملية أخرى لمكافحة التمرد في مقاطعة شوبيان. وقالت الشرطة إن اثنين من المتمردين الأربعة كانوا وراء قتل نشط سياسي .
ويشهد الشطر الهندي من كشمير حركة انفصالية عنيف منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي وهو ما تقول الهند إنه تم بمساعدة جارتها باكستان وهو ما تنفيه الأخيرة واصفة متمردي كشمير بمقاتلي الحرية.
تسيطر الهند وباكستان على أجزاء من كشمير ولكن كلاهما تطالبان بأحقيتها في كامل المنطقة وخاضتا حربين بشأنها منذ أن حصلتا على الاستقلال من بريطانيا في 1947.
الخبر التالى:العراق يسجل 77 حالة وفاة و3834 وإصابة جديدة بفيروس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98062
عدد المصابين
-
69612
عدد المتعافين
-
5342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24584563
عدد المصابين
-
17066926
عدد المتعافين
-
834431
عدد الوفيات
إعلان