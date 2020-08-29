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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في بغداد

01:14 م السبت 29 أغسطس 2020
الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في بغداد

ارشيفية

بغداد -(د ب أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش في بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، أن ذلك جاء من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريتي استخبارات الأنبار وبغداد، مشيرة إلى إلقاء القبض على الإرهابيين الاثنين في منطقتي الدورة والتاجي بمحافظة بغداد وهما من ضمن عصابة إرهابية تم القبض عليهما سابقاً يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

وأشار البيان إلى أن"القوات الأمنية وبالتنسيق بين مديريتي استخبارات كركوك وبغداد ألقت القبض على إرهابي آخر هارب من سجن بوكا في منطقة حي الجهاد ببغداد .

ولفت إلى أن المقبوض عليه مطلوب وفق أحكام الارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، وهو من عائلة إرهابية حيث قتل اثنين من أشقائه أثناء عمليات التحرير.

الاستخبارات العراقية القبض على إرهابيين بغداد داعش

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