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الصين تأمل التعافي السريع لرئيس وزراء اليابان

12:41 م السبت 29 أغسطس 2020
الصين تأمل التعافي السريع لرئيس وزراء اليابان

شينزو آبي

بكين - أ ش أ

أعربت الصين عن تقديرها للجهود التي بذلها رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، وأمنياتها له بالتعافي السريع من مرضه، مشددة على أهمية العمل مع الجانب الياباني للدفع بالعلاقات الصينية اليابانية لتتحسن وتتطور باستمرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - في بيان صحفي اليوم السبت، بشأن إعلان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" استقالته بسبب المرض - إن "العلاقات الصينية اليابانية عادت إلى مسار صحيح، وشهدت تطورا جديا في السنوات الأخيرة، وتوصل قادة البلدين إلى أرضية مشتركة مهمة حول تشكيل علاقات صينية يابانية تتفق مع متطلبات العصر الجديد".

وأضاف جيان أن "الصين تعرب عن تقديرها للجهود المهمة التي بذلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وتتمنى له التعافي في وقت مبكر"، مشيرا إلى أن الجانب الصيني يرغب في مواصلة احترام المبادئ التي حددتها الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، والعمل مع الجانب الياباني للدفع بالعلاقات الصينية اليابانية لتتحسن وتتطور باستمرار.

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الصين اليابان شينزو ابي

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