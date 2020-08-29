بوتين يؤكد اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، والتي أثارت احتجاجات في أعقاب إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا -1"، بُثت مقاطع منها اليوم السبت - "ننطلق في التعامل مع بيلاروسيا من مبدأ أن الانتخابات في بيلاروسيا قد نجحت".

يُذكر أن الرئيس الروسي كان قد بعث ببرقية تهنئة للوكاشينكو، بعد إعلان فوزه في الانتخابات يوم 9 أغسطس الجاري.

وتشهد بيلاروسيا منذ إعلان نتائج هذه الانتخابات احتجاجات للمعارضة، التي لم تعترف بفوز لوكاشينكو.

وعلى خلفية هذه الاحتجاجات، أعلنت عدد من الدول الغربية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات على اعتبار أنها لم تكن حرة ولا نزيهة، كما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروسيا.