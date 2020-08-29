بعد استقالته.. ترامب يشيد بـ"صديقه العظيم" شينزو آبي: رجل نبيل

واشنطن/طوكيو- (أ ف ب):

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن "فائق احترامه" لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وعن قلقه بشأن استقالة "صديقه العظيم" من منصبه لأسباب صحّية.

وقال الرئيس الأميركي على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من تجمّع انتخابي في نيو هامبشر "أريد أن أعبّر عن فائق احترامي لرئيس الوزراء شينزو آبي، وهو صديق عظيم لي".

وأضاف ترامب الذي التقى آبي في مناسبات عدّة منذ تسلّمه السلطة عام 2016 "لقد كانت لدينا علاقة رائعة، وأنا أشعر باستياء شديد لأن الرحيل صعب جدا عليه بالتأكيد".

وتابع ترامب "إنه يحب بلاده كثيرًا.. وليغادر، كما تعلمون ، لا أستطيع كيف هو الأمر"، مؤكدا أن آبي "رجل نبيل لذلك أكن له احتراما فائقا".

وأعلن آبي الجمعة أنه يعتزم الاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ مدة قياسية، في خطوة لم تكن متوقعة ستطلق سباقا على القيادة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن آبي في مؤتمر صحافي أنه يعاني نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى وقال إنه يشعر بأنه لم يعد قادرا على مواصلة العمل في منصب رئيس الوزراء.

والتقى ترامب خلال ولايته الرئاسية، آبي مرات عدة. وأشاد مسؤولون أميركيون بالعلاقة "غير المسبوقة" بين ترامب و"شريكه في رياضة الغولف".

وقال دبلوماسي ياباني العام الماضي إن وتيرة الاتصالات برهنت على "مستوى غير مسبوق من العلاقات الشخصية الوثيقة" بين الرجلين.

وأعلن ترامب في سبتمبر من العام الماضي أن البلدين الحليفين قاما بخطوة كبيرة على طريق إبرام اتفاق تجاري جديد شامل ، بعد عام من المفاوضات بين القوى الاقتصادية العالمية.