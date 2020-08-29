صحافة إسرائيل: هل سيوقف كورونا بالونات المقاومة؟....,واحتفاء برحلة الاثنين إلى أبو ظبي

كتب - محمد إبراهيم:

ناقشت مواقع الصحف الإسرائيلية اليوم السبت بعض من القضايا، أبرزها تأثير تصاعد حدة وباء كورونا على عمليات المقاومة في غزة، فيما تواصل إسرائيل الاهتمام بالأوضاع في لبنان.

بالاضافة إلى ذلك تستعد الأوساط السياسية إلى الرحلة المباشرة بين أبوظبي وتل أبيب الاثنين المقبل، وهي الرحلة التي تهتم بها الكثير من الدوائر السياسية الإسرائيلية.

كورونا

البداية مع موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الذي كشف في تقرير له عن مقترح جديد قدمته إسرائيل لحماس عبر الوسطاء، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة فإن إسرائيل عرضت تقديم المساعدة في لغزة في محاربة الكورونا، مقابل وقف إطلاق البالونات المفخخة والحارقة، ووفقا لمصادر مسؤولة في إسرائيل فإن تفشي وباء كورونا، سيجبر حماس على العودة إلى الهدوء.

أشارت الصحيفة إلى قيام شرطة حماس، بعزل العديد من المناطق في قطاع غزة بالسواتر الرملية والحواجز الإسمنتية،و إعلان بأنها منطقة محظورة يمنع الدخول والخروج منها.

لبنان

إلى صحيفة تايمز أوف يسرائيل التي أبرزت اهتمام بعض الدوائر السياسية بدعوة البطريرك اللبناني الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى ضرورة تنظيف لبنان من الأسلحة غير القانونية. وأبرزت الصحيفة في تقرير لها دعوى الراعي الذي طالب الحكومة اللبنانية بضرورة مداهمة جميع مخزونات الأسلحة والمواد الخطرة والمخازن في المناطق المأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن هذه المخازن المخفية تهدد حياة المواطنين.

قالت الصحيفة إن الراعي قصد من حديثه توجيه الاتهام إلى بعض من جماعات المقاومة مثل حزب الله أو بعض من حركات المقاومة الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي التي تنتشر مخازنها للسلاح في عموم لبنان، الأمر الذي يهدد سلامة وأمن الآلاف من المواطنين، خاصة ممن يعيشون بالقرب من هذه المخازن المتواجدة في الكثير من المواقع سواء المخيمات أو المواقع الاقتصادية أو الصناعية على حد سواء.

وأشارت إلى ما قالته صحيفة الجمهورية اللبنانية، إن حديث الراعي عن هذه القضية يمهد الطريق لمرحلة جديدة تعيد فيها الحكومة والسلطات المحلية اللبنانية النظر في مخاوف المواطنين من مخازن الأسلحة والصواريخ الموجودة في أحيائهم.

وقالت إنه من المنتظر أن يطالب رؤساء السلطات والقرى الحكومة والدولة عموما بضرورة تحمل المسؤولية وفضح المناطق المشتبه فيها والتي تتواجد فيها الأسلحة، خاصة مع معرفة بعض من المسؤولين بمواقع واماكن إخفاء السلاح في أكثر من موقع.

أبو ظبي ...تل أبيب

ومن هذا الموضوع إلى موقع صحيفة معاريف الذي أشار إلى أدراج أول رحلة تجارية مباشرة لشركة العال إلى أبو ظبي، وذلك على جدول حركة مطار بن غوريون الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرحلة سيكون على متنها وفد برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات مهمته دفع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات، برفقة وفد أمريكي يضم مستشار الرئيس جاريد كوشنير ومسؤولين كبارا آخرين.

قالت الصحيفة إنه من المتوقع تثبيت موعد الرحلة لتكون أسبوعية مؤقتا قبل التوقيع على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات.