الصين تسجل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الصينية اليوم السبت تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويعتقد أن كل المصابين أصيبوا في الخارج.

وقد أحصت لجنة الصحة الوطنية 85022 حالة إصابة منذ بداية الوباء و4634 حالة وفاة. كما سجلت الصين 10 حالات جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض.

ولا يتم إدراج الحالات التي لا تظهر عليها أي أعراض للإصابة بالفيروس في الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة في البلاد.​