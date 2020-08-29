البنتاجون يعلن بدء خفض عدد القوات الأمريكية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، رسميًا، بدء خفض عدد القوات الأمريكية في العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت تقارير أمريكية أكدت أن الولاياات المتحدة ستبقي على 3500 جندي في العراق فقط، للمساهمة في القضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت الولايات المتحدة والعراق في يونيو التزامهما بخفض القوات الأمريكية في البلاد خلال الأشهر المقبلة، ولا توجد خطط لدى واشنطن للاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة أو وجود عسكري دائم.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 بوضع حد "لحروب أمريكا التي لا تنتهي"، إلا أن القوات الأمريكية لا تزال في دول مثل أفغانستان والعراق وسوريا وإن أصبحت بأعداد أقل.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة ستخفض وجودها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.