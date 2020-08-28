الوفاق: التحقيق مع وزير الداخلية حول تجاوزات بحق متظاهري طرابلس

وكالات:

أوقفت حكومة الوفاق الوطني الليبية، وزير داخليتها فتحي باشا آغا عن العمل، وكلفت وكيل وزارة الداخلية العميد خالد التيجاني مازن بمهام الوزير، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في العاصمة طرابلس منذ أسبوع مضى.

وقال بيان صدر عن حكومة الوفاق، اليوم الجمعة، فإنه سيتم التحقيق مع باشا آغا بشأن انتهاكات ارتكبت بحق المتظاهرين.

وكانت عناصر تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، اعتقلت متظاهرين أمام منزل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في حي"النوفليين" بالعاصمة طرابلس.

رفع المتظاهرون الأعلام الليبية، ولافتات تطالب "السراج" بالاستقالة، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، وانتشار الفساد، قبل أن تفرقهم عناصر أمن تابعة للحكومة، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وتوجه متظاهرون من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي، للمشاركة في الاحتجاجات، التي اندلعت ضد تردي الأوضاع المعيشية في العاصمة.