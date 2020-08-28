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التحالف العربي: اعتراض طائرة من دون طيار باتجاه السعودية

10:05 م الجمعة 28 أغسطس 2020
التحالف العربي: اعتراض طائرة من دون طيار باتجاه السعودية

طائرة من دون طيار

الرياض - (د ب أ):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية مساء اليوم الجمعة عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من "اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران".
وأمس الخميس ، أعلن التحالف عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المدنيين في مدينة نجران (جنوب غرب) المملكة.
وكان التحالف دمر الأحد الماضي طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية.
كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف يوم السبت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان) جنوب غرب المملكة.

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