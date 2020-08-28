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وزير الخارجية اليوناني: آمل أن تعود تركيا إلى المنطق

08:24 م الجمعة 28 أغسطس 2020
وزير الخارجية اليوناني: آمل أن تعود تركيا إلى المنطق

نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان

أثينا - (د ب أ):

قال وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس: "ما أتمناه هو أن تعود تركيا إلى المنطق، وأن توقف الأعمال الاستفزازية، والإجراءات العشوائية، وتوقف انتهاكات القانون الدولي التي ستسمح لليونان بالعودة إلى إطار عمل للنقاش بشأن الخلاف الوحيد القائم، وهو الجرف القاري"، وفقا لبيان على الإنترنت.

وحصلت اليونان على دعم بالإجماع من شركائها في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وحصل الجانب اليوناني على ما يمكن أن يحصل عليه من الاجتماع، وهو تفاهم حول عقوبات، إذا لم تخفض تركيا التصعيد وتعود إلى طاولة المناقشة.

نيكولاوس ديندياس تركيا اليونان

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