مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود
موسكو - (أ ش أ):
قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلة روسية اعترضت، اليوم الجمعة، طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود.
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية نقلته قناة (روسيا اليوم) إنه "في الثامن والعشرين من شهر أغسطس رُصد فوق البحر الأسود هدف طائر يقترب من الحدود الروسية تبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز (أر إس-135)، وأقلعت مقاتلة (سو-27) تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها وإبعادها عن الحدود".
وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف على مسافة آمنة؛ للتعرف عليه وتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية (أر إس-135).
وتكررت هذه الفعلة فوق البحر الأسود أكثر من مرة ولطالما تعترض طائرات روسية أخرى أمريكية هناك بحجة قربها من المجال الجوي الروسي.
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