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الأردن وفرنسا يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

07:49 م الجمعة 28 أغسطس 2020
الأردن وفرنسا يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

عمان - (أ ش أ):
بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية /بترا/ ان اللواء الركن الحنيطي، استقبل وزيرة الدفاع الفرنسية والوفد المرافق لها، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

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