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موسكو: واشنطن فرضت عقوبات على علماء روس طوروا لقاحًا ضد "كورونا"

04:40 م الجمعة 28 أغسطس 2020
موسكو: واشنطن فرضت عقوبات على علماء روس طوروا لقاحًا ضد "كورونا"

ماريا زاخاروفا

موسكو - أ ش أ:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات ضد الباحثين والمتخصصين الروس، على وجه التحديد، الذين شاركوا في تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "أنه من المشين إدراج ثلاثة معاهد روسية مخصصة للبحث العلمي ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.. وهناك حقيقة مزعجة أخرى متمثلة في أن العقوبات تؤثر بالتحديد على العلماء والمتخصصين الذين عملوا بلا كلل خلال الشهرين الماضيين على تطوير لقاح روسي ضد فيروس كورونا".

كما أشارت الدبلوماسية الروسية إلى أنه ليس من الواضح بعد كيف ستفسر الحكومة الأمريكية لمواطنيها تلك المحاولة التي تستهدف الأشخاص الذين لا يدخرون جهدًا من أجل علاج هذا المرض الذي قتل بالفعل أكثر من 180 ألف مواطن أمريكي.

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