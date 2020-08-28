النمسا تتعهد بعدم إغلاق حدودها مع إيطاليا رغم كورونا

فيينا - أ ش أ

أكد الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم الجمعة، أن بلاده لن تغلق الحدود مع إيطاليا.

وقال شالينبرج ،فى تصريحات له، إنه لا داعي لإغلاق الحدود مع إيطاليا على الرغم من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ، مشيرا إلى أن إيطاليا تعاملت مع الوباء بطريقة فعالة للغاية وعلينا أن نواصل توخي الحذر.

وأضاف وزير خارجية النمسا أن فيروس كورونا المستجد ليس في إجازة ولا يمكننا أن نتحمل إغلاق آخر.

وأشار شالينبرج إلى أن النمسا لن تغلق حدودها مع أي دولة وتكتفى فقط بتحذيرات السفر، حيث نحذر النمساويين من السفر إلى مناطق معينة أو توخي الحذر بشكل خاص عند عودتهم وإجراء الاختبار الصحي اللازم.

وسلط شالينبرج الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة النمساوية مؤخرا قائلا "أدخلنا ضوابط أكثر صرامة على الحدود وأصدرنا تحذيرات من السفر"، مشيرا إلى أن هذا ليس صيفًا عاديًا إنه صيف لن ننساه أبدًا ومطلوب درجة عالية من الانضباط.

وأضاف أن الأعداد ترتفع فى النمسا كما ترتفع فى مدينة فينيسيا الإيطالية السياحية القريبة من الحدود النمساوية ويرجع ذلك إلى عودة الأشخاص من الاجازات.