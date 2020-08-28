وزير خارجية إيطاليا يدعو رئيس بيلاروسيا لفتح حوار مع المعارضة

روما - أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن أمله في فتح حوار بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والمعارضة في البلاد، منوها بـ"أهمية انتخابات حرة ونزيهة".

وقالت وزارة الخارجية في روما، حسبما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - إن دي مايو أكد خلال محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، أن "إيطاليا تتابع الأحداث في بيلاروسيا باهتمام وقلق، وهي منخرطة مع الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف التوترات ومحاولة منع المزيد من القمع بحق السكان، والمتظاهرين السلميين على وجه الخصوص".

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية لنظيره البيلاروسي إن "إيطاليا تأمل في أن يتطور حوار حقيقي وبناء بين الرئيس لوكاشينكو والمعارضة، يتم فيه الاعتراف بالتطلعات المشروعة للمواطنين البيلاروس ويفضي إلى حل مستدام لمصلحة البلاد يباشر بإجراءات كالإفراج عن السجناء السياسيين".

وكان الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو قد اتهم دولا مجاورة لبلاده بالتدخل في شؤون بيلاروسيا، وممارسة الضغط عليها.