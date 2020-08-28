اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي لتهديد تركيا مجددًا بفرض عقوبات

برلين - (د ب أ):

في الخلاف حول التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، اعتبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس توجيه الاتحاد الأوروبي تهديدات جديدة بفرض عقوبات على تركيا أمرا لا غنى عنه.

وقال ديندياس اليوم الجمعة في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في برلين: "نعتبر ذلك ضرورة مطلقة من أجل التوصل إلى تهدئة في البحر المتوسط"، مضيفا أنه ينتظر باهتمام كبير الخيارات التي ينوي ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإعلان عنها.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد اليوم كيفية تصرف الاتحاد في النزاع حول عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط. وتطالب الدولتان العضوتان في الاتحاد المتضررتان بشكل مباشر من ذلك، اليونان وقبرص، بمسار أكثر صرامة تجاه أنقرة. وفي المقابل، ترى دول مثل ألمانيا أن فرض إجراءات عقابية سيصعب الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع.

وكانت تركيا أعلنت أمس الخميس أنها ستمدد عمليات التنقيب عن الغاز لخمسة أيام أخرى حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية بشكل غير قانوني. في المقابل، ترى الحكومة التركية أن المياه التي يتم فيها حفر الغاز الطبيعي على أساس تجريبي تنتمي إلى الجرف القاري التركي.

وتحاول ألمانيا التوسط في النزاع. وسافر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى اليونان وتركيا يوم الثلاثاء الماضي، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي تهدئة فورية. وفي اليوم التالي، أجرى الجانبان مناورات عسكرية في المنطقة مرة أخرى.