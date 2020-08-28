الصين تدعو إلى تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع النرويج

بكين - أ ش أ

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بكين وأوسلو إلى تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، معتبرا أنه سيكون أمرا حيويا في مواجهة وباء (كوفيد-19) وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والحفاظ على سلسلة إمدادات عالمية مفتوحة ومترابطة.

وقال وانغ –في تصريحات عقب لقائه مع وزيرة الخارجية النرويجية "إيني ماري إريكسن سوريد" خلال جولته الأوروبية الحالية، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- إنه يتعين على الصين والنرويج الاعتزاز بالتطور الصحي والمستقر للعلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، ومواصلة التعاون متبادل المنفعة في فترة ما بعد الوباء، مع دعم التعددية بشكل مشترك.

وأضاف أن العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة تحتاج إلى تطبيق ثلاثة مباديء من أجل المساعدة في تسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي وتحسين الحوكمة العالمية، وهي: مواصلة السعي إلى تحقيق تنمية صحية ومستقرة لعلاقاتهما، حيث يجب معاملة الجانبين بعضهما البعض على قدم المساواة، واستيعاب المصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكل منهما الآخر بشكل فعال.

وتابع:إن المبدأ الثاني يتمثل في مواصلة السعي إلى التعاون متبادل المنفعة، حيث يجب تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن بلاده تولي أهمية لمسألة صادرات المأكولات البحرية النرويجية إلى الصين وترغب في إقامة قنوات اتصال مع النرويج لتوفير مزيد من التسهيلات مع ضمان سلامة الأغذية، كما سيعمل الجانبان نحو إنشاء آلية للتعاون والحوار البحري ومناقشة توقيع اتفاقيات الشراكة الزرقاء.

ولفت إلى أنه يتعين على الجانبين أيضا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين الحكومتين ومعاهدات ضريبية في أقرب وقت ممكن، وتعزيز التعاون في مجال الرياضات الشتوية.

وذكر وانغ إلى أن المبدأ الثالث يتمثل في دعم التعددية بشكل مشترك، معتبرا أن الصين والنرويج مستفيدان وداعمان للعولمة والتعددية والتجارة الحرة، ولطالما عارضتا الأحادية والحمائية.

وتعد النرويج المحطة الثالثة لوزير خارجية الصين بعد إيطاليا وهولندا، وذلك في أول جولة خارجية يقوم بها مع انحسار حدة وباء كوفيد-19. ومن المقرر أن يزور وانغ أيضا خلال جولته الرسمية في أوروبا في الفترة من 25 أغسطس إلى الأول من سبتمبر فرنسا وألمانيا.