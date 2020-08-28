روسيا تنفي وجود حالة طوارئ على متن الغواصة النووية "أومسك"

موسكو - أ ش أ

نفى مصدر في الأسطول الروسي بالمحيط الهادئ وجود حالة طوارئ على متن الغواصة النووية "أومسك".

وقال المصدر، في تصريحات اليوم الجمعة أوردتها وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية : "إن هذه الغواصة تشارك في تدريبات عسكرية بحرية".

وكان أسطول المحيط الهادئ الروسي قد أعلن أمس الخميس أن الطراد الصاروخي "فارياج" والغواصة "أومسك" قاما خلال تمرين "الدرع المحيطي ـ 2020"، بتنفيذ إطلاق صاروخي مشترك على هدف في بحر "بيرينج".

يُشار إلى أن القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن ظهور غواصة روسية بالقرب من ألاسكا .. مشيرة إلى أنها لم تتلق أي طلبات بالمساعدة من قبل هذه الغواصة.