متحدث باسم الأمم المتحدة: يجب إجراء تحقيق كامل في إطلاق النار على جاكوب بليك

نيويورك - (د ب أ):

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الخميس، إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في ولاية ويسكونسن الأمريكية، والذي أثار احتجاجات جديدة، يجب أن يخضع لتحقيق كامل.

وأطلق ضابط شرطة أبيض النار على جاكوب بليك، 29 عاما، في كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الأحد. ويظهر مقطع فيديو إصابة بليك في ظهره، ولا يزال يرقد في المستشفى.

وقال المتحدث إن العنصرية يجب التصدي لها في كل مجتمع، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان حول العالم، وكذلك في المنظمات بما في ذلك الأمم المتحدة.

وأضاف أنه من المهم أيضًا أن يتمكن الناس من التعبير عن أنفسهم من خلال العمل الاحتجاجي السلمي، كما أنه من حقهم.

ويعد إطلاق النار أحدث واقعة يجرى تصويرها بالفيديو في الولايات المتحدة تثير احتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة.

وأثار مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة جثم على رقبته في مينيابوليس في مايو حركة احتجاجية في انحاء البلاد دفعت من أجل خفض أو إلغاء ميزانيات الشرطة.