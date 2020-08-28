ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في اليابان إلى 65 ألفاً و 625

طوكيو - (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان إلى 65 ألفا و 625 حالة حتى الساعة 7:30 من صباح الجمعة بتوقيت طوكيو ( 2230 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في اليابان 1240 حالة، بينما تعافى 52 ألفا و 539 من كوفيد -19، بعد مرور حوالي 31 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة في اليابان.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في الصين، ثم أعلنت منظمة الصحة العالمية في الأول من يناير أن الفيروس أصبح وباء عالمياً.