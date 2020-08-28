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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 18706

01:42 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 18706

أرشيفية

سول - (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 18 ألفا و 706 حالة حتى صباح اليوم الجمعة بتوقيت سول، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وبلغ عدد الوفيات في كوريا الجنوبية 313 حالة، فيما تعافى 14 ألفا و 461 من كوفيد-19، بعد مرور حوالي 31 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة في كوريا الجنوبية.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في الصين، ثم أعلنت منظمة الصحة العالمية في الأول من يناير أن الفيروس أصبح وباء عالمياً.

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