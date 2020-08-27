"بطريق بدلًا من بطريرك".. مذيع قطري يخطأ في لقب رجل دين لبناني (فيديو)
وكالات:
أخطأ مذيع في التلفزيون القطري، في لقب البطريرك الماروني اللبناني، بشارة الراعي، أثناء تغطية خبر لقاء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لبطريرك الطائفة المارونية.
وتداولت مواقع إخبار محلية، مقطع فيديو للمذيع القطري يكرر كلمة "بطريق" بدلًا من بطريرق أكثر من مرة أثناء قراءة الخبر الصحفي.
من جهته، اعتذر التلفزيون القطري عن الخطأ ووصفه بـ"غير المقبول"، قائلا في تغريدة: "نعتذر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تم قراءتها بطريقة غير صحيحة".
وأضاف "تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء".
فيديو 🔴— خبر عاجل (@AJELNEWS24) August 27, 2020
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شاهد مذيع تلفزيون قطر يقع في خطأ جسيم بحق البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال إحدى نشرات الأخبار .
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لبنان pic.twitter.com/4tdqefuhJb
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