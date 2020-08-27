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سقوط صاروخ كاتيوشا في حي الجادرية وسط بغداد دون وقوع إصابات

09:35 م الخميس 27 أغسطس 2020
سقوط صاروخ كاتيوشا في حي الجادرية وسط بغداد دون وقوع إصابات

ارشيفية

بغداد - (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الخميس عن سقوط صاروخ من طراز كاتيوشا في حي الجادرية دون خسائر.

وذكر البيان "أن الصاروخ انطلق من طريق مرور سريع في حي الدورة جنوبي بغداد".

يشار إلى أن حي الجادرية من الأحياء المكتظة بمقار المؤسسات الأمنية والحكومية والفنادق ومساكن كبار المسؤولين ومقرات الأحزاب، وهو قريب من أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية من جهة حي الكرادة.

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