سقوط صاروخ كاتيوشا في حي الجادرية وسط بغداد دون وقوع إصابات
بغداد - (د ب أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الخميس عن سقوط صاروخ من طراز كاتيوشا في حي الجادرية دون خسائر.
وذكر البيان "أن الصاروخ انطلق من طريق مرور سريع في حي الدورة جنوبي بغداد".
يشار إلى أن حي الجادرية من الأحياء المكتظة بمقار المؤسسات الأمنية والحكومية والفنادق ومساكن كبار المسؤولين ومقرات الأحزاب، وهو قريب من أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية من جهة حي الكرادة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
-
67717
عدد المتعافين
-
5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
-
821594
عدد الوفيات
إعلان