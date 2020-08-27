أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

النمسا تدعم اليونان وقبرص في النزاع مع تركيا بشرق البحر المتوسط

09:19 م الخميس 27 أغسطس 2020
النمسا تدعم اليونان وقبرص في النزاع مع تركيا بشرق البحر المتوسط

وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج

فيينا - (أ ش أ):

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج اليوم الخميس مساندة بلاده لليونان وقبرص في النزاع مع تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط .

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم إن الوزير شارك في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين لمناقشة الخلاف اليوناني التركي، حيث أكد على توتر العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا وضرورة العمل على احتواء الصراع فى شرق البحر المتوسط .

وأضاف البيان أن الوزير النمساوي بحث مع جابي اشكنازي وزير الشئون الخارجية الإسرائيلي تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.

ولفت البيان إلى نشاط أخر لوزير خارجية النمسا، حيث احتفل بمرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية بين النمسا ورومانيا، معتبرا أن شراكة البلدين أقوى من أي وقت مضى.

ونوه البيان إلى لقاء جمع شالينبرج ونظيره الروماني بوجدان اريسكو على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية في برلين للحديث عن التاريخ الطويل للعلاقات الثنائية.

هذا المحتوى من

وزير خارجية النمسا البحر المتوسط اليونان قبرص

الخبر التالى:

الصحة العالمية: توسيع اختبارات كورونا مهم خصوصا في بؤر انتشار العدوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم العالي: إعفاء الراسبين من الرسوم في حالتين فقط