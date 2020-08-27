قتيلان وثلاثة جرحى في اشتباك في منطقة خلدة في جبل لبنان

بيروت - (د ب أ):

قتل شخصان وجرح ثلاثة آخرين في اشتباك وقع مساء اليوم الخميس في منطقة خلدة في جبل لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الإشكال وقع على خلفية تعليق رايات دينية وأعلام حزبية، بين جهات ومناصرين حزبيين، وبين "العرب" من سكان المنطقة. وأسفر عن سقوط قتيلين أحدهما من أبناء العشائر العربية في منطقة خلدة، والآخر من الجنسية السورية.

وأضافت الوكالة أن ثلاثة أشخاص آخرين جرحوا خلال الاشتباك.

وذكرت قناة "إل بي سي" المحلية أن الاشتباك حصل على خلفية تعليق رايات دينية متعلقة بذكرى عاشوراء، بين عدد من أبناء العشائر في المنطقة وعدد من المناصرين الحزبيين.

وعملت وحدات الجيش اللبناني على تطويق الاشتباك وقامت بتسيير دوريات في منطقة خلدة، كما عملت على ملاحقة مطلقي النار لاعتقالهم.

ولا يزال الوضع في منطقة خلدة - دوحة عرمون متوترا جراء الاشتباك.

وأغلق الجيش جميع المداخل في المنطقة وانتشر بكثافة على الطرقات.