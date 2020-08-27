أول حالة وفاة بسبب إعصار لورا لفتاة عمرها 14 عاما في لويزيانا

واشنطن - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية مقتل فتاة/14 عاما/ فى منطقة فيرنون " بعد سقوط شجرة على منزلها عندما ضرب الإعصار "لورا" الولاية اليوم الخميس، مؤكدا وقوع أول حالة وفاة من جراء العاصفة.

ولا يزال الإعصار القوي يجتاح جزءا كبيرا من ساحل لويزيانا بعد أن ضرب اليابسة فى وقت مبكر من اليوم الخميس ، وتم تصنيفه كعاصفة من الفئة الرابعة "شديدة الخطورة وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وقال المركز: " إن الآثار الكارثية المحتملة ستستمر" محذراً من أن الرياح الشديدة والفيضانات المفاجئة فى أجزاء من لويزيانا مستمرة .

وطلب حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل ادواردز من السكان البقاء في منازلهم و"مواصلة الالتزام بتحذيرات وتعليمات المسؤولين المحليين ومتابعة الأخبار المحلية لمعرفة المعلومات".

وسوف تستمر الرياح المدمرة تهب على أجزاء من شمال لويزيانا وأركنساس حتى مساء اليوم .

ووصلت العاصفة إلى اليابسة بعد الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) إلى منطقة كاميرون في لويزيانا، بحسب ما ذكره المركز الوطني للأعاصير، الذي كان قد حذر في وقت سابق من أن العاصفة ستكون "مهددة للحياة".

وتبلغ السرعة القصوى المستمرة للعاصفة نحو 240 كيلومترا في الساعة، على الرغم من أنه من الممكن أن تتجاوز الرياح المصاحبة لها هذه السرعة.

وتم وضع أكثر من 500 ألف شخص قيد أوامر الإخلاء فى أجزاء من تكساس ولويزيانا بينما كان الإعصار لورا يتجه إلى ساحل خليج الولايات المتحدة .