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بومبيو يصر على العودة التلقائية للعقوبات ضد إيران في 20 سبتمبر

08:05 م الخميس 27 أغسطس 2020
بومبيو يصر على العودة التلقائية للعقوبات ضد إيران في 20 سبتمبر

مايك بومبيو

واشنطن - (د ب أ):

أصر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على عودة نظام العقوبات الدولية (آلية سناب باك) ضد إيران تلقائيا، وحدد 20 سبتمبر موعدا لذلك.

ورفض مجلس الأمن الدولي حملة العقوبات الأمريكية، كما رفض الحلفاء الرئيسيون للولايات المتحدة الذين كانوا جزءا من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مطلب واشنطن.

وتم رفع العقوبات عن طهران في إطار الاتفاق الذي تم وضعه لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وانسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق من جانب واحد عام 2018 وبدأ في إعادة فرض قيود قاسية على إيران، بهدف كبح تدفقاتها المالية.

وقال بومبيو اليوم الخميس إنه إذا حاول المجلس تمرير قرار لمواصلة تخفيف العقوبات، فإن الولايات المتحدة ستعارض ذلك. وتتمتع واشنطن بحق النقض داخل مجلس الأمن.

وأعلن بومبيو أنه "إذا لم يتم تقديم مشروع قرار، فإن العقوبات على إيران ستستمر في 20 أيلول/ سبتمبر". ويمنح النفوذ العالمي للولايات المتحدة، بما في ذلك نفوذها على النظام المالي، قوة كبرى.

مايك بومبيو إيران العقوبات الدولية مجلس الأمن الدولي العقوبات الأمريكية

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