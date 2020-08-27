أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

روسيا: بدء توزيع لقاح كورونا لإجراء اختبارات ما بعد تسجيله

06:49 م الخميس 27 أغسطس 2020
روسيا: بدء توزيع لقاح كورونا لإجراء اختبارات ما بعد تسجيله

ميخائيل موراشكو

وكالات:

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم الخميس، أن السلطات بدأت بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد على المؤسسات الطبية بموسكو في إطار اختبارات ما بعد التسجيل، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وقال موراشكو في حديث للصحفيين: "بدأنا بتوزيع الكميات الأولى من اللقاح في إطار التجارب السريرية للمرحلة الثالثة".

وكانت وزارة الصحة أصدرت يوم الثلاثاء ترخيصا لمركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، يتيح له الشروع في اختبارات ما بعد تسجيل اللقاح.

وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح تشكيل مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.

واجتاز اللقاح الاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتعهدت وزارة الصحة بنشر نتائج اختباراته.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في 11 أغسطس عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسي لقاح كورونا توزيع لقاح كورونا اختبارات لقاح كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قرار "الوطنية للانتخابات".. كيف ستطبق غرامة الـ500 جنيه؟