روسيا: بدء توزيع لقاح كورونا لإجراء اختبارات ما بعد تسجيله

وكالات:

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم الخميس، أن السلطات بدأت بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد على المؤسسات الطبية بموسكو في إطار اختبارات ما بعد التسجيل، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وقال موراشكو في حديث للصحفيين: "بدأنا بتوزيع الكميات الأولى من اللقاح في إطار التجارب السريرية للمرحلة الثالثة".

وكانت وزارة الصحة أصدرت يوم الثلاثاء ترخيصا لمركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، يتيح له الشروع في اختبارات ما بعد تسجيل اللقاح.

وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح تشكيل مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.

واجتاز اللقاح الاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتعهدت وزارة الصحة بنشر نتائج اختباراته.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في 11 أغسطس عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.