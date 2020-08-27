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فيضانات أفغانستان تودي بحياة 162 شخصا والبحث عن مزيد من جثث الضحايا

05:58 م الخميس 27 أغسطس 2020
فيضانات أفغانستان تودي بحياة 162 شخصا والبحث عن مزيد من جثث الضحايا

أهالي يبحثون بين ركام منازلهم التي اتت عليها الفيض

كابول- (أ ف ب):

تواصل فرق الانقاذ الخميس بالبحث عن جثث ضحايا بين ركام المنازل التي دمرت عقب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة أودت بحياة 162 شخصا على الأقل في افغانستان.

ولقي 100 شخص على الأقل حتفهم في مدينة شاريكار شمال كابول عندما اجتاحت الفيضانات ليل الثلاثاء مئات المباني ما أدى إلى انهيارها.

وقال عامل في العاصمة يدعى عبد الغيور، أنه سارع بالعودة إلى شاريكار للبحث عن عائلته ليجد أن الفيضانات جرفت منزله.

وقال لوكالة فرانس برس "قضي على عائلتي كلها" موضحا أن 10 من أقاربه لقوا حتفهم وقريب آخر في عداد المفقودين.

وانضم العديد من الأهالي الذين حملوا المجارف والرفوش، إلى جهود الانقاذ. وشاركوا في رفع أكوام من الركام خلال عملية البحث عن جثث ضحايا الخميس.

وقال أحد وجهاء المنطقة ويدعى صفي الله صافي إن غالبية المنازل في الحي الذي يقيم فيه دمرت.

وأضاف "إنها كارثة هنا، عدد كبير من الضحايا والمفقودين ومن بينهم العديد من الأطفال".

وقال المسؤول في وزارة إدارة الكوارث قاسم حيدري، إن حجم الدمار الكلي لا يزال قيد التخمين، لكن قرابة 200 منزل دمر بالكامل فيما نفق 600 رأس ماشية في ولاية باروان وعاصمتها شاريكار.

وأوضح أن السلطات قامت بتوفير المواد الغذائية وفتحت مراكز إيواء لقرابة ألف عائلة في الولاية داعيا منظمات الإغاثة الدولية لتقديم المساعدة.

وأودت الفيضانات بعشرات الأشخاص في 12 ولاية أخرى في الدولة الفقيرة هذا الأسبوع.

وقضى 19 شخصا في كابول و30 في كابيسا المجاورة، وفق حيدري.

وتتسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات بمصرع عشرات الأشخاص في أفغانستان كل عام.

والعديد من المنازل خصوصا في مناطق ريفية، معرضة بشكل خاص للانهيار خلال موسم الأمطار.

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