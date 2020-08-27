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وزير الصحة الروسي: موسكو مستعدة في حالة حدوث موجة ثانية من كورونا

05:41 م الخميس 27 أغسطس 2020
وزير الصحة الروسي: موسكو مستعدة في حالة حدوث موجة ثانية من كورونا

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو

موسكو - (أ ش أ):

صرّح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بأن المستشفيات الروسية مستعدة لتقديم جميع المساعدات اللازمة للمرضى في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال موراشكو، في حديث للصحفيين نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس، : "المؤسسات الطبية جاهزة؛ إذ انتهت فترة التنظيم سلفا، وتم إرساء مبدأ العمل المزدوج. ويجرى حاليا تسليم لقاح الانفلونزا".

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