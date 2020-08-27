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بنجلادش تسمح بتجارب بشرية على عقار صيني ضد كورونا

05:05 م الخميس 27 أغسطس 2020
بنجلادش تسمح بتجارب بشرية على عقار صيني ضد كورونا

فيروس كورونا

دكا - (د ب أ):

قال وزير الصحة البنغالي زاهد مالكي، اليوم الخميس، إن بنجلادش سمحت لمنظمة أبحاث طبية دولية مقرها دكا، بإجراء مرحلة ثالثة من التجارب السريرية على لقاح ضد مرض كوفيد-19، من تطوير شركة صينية.

وأضاف مالكي للصحفيين في دكا إننا "قررنا إجراء التجارب بعد مشاورات تفصيلية بشأن العرض الصيني لإجرائها في بنجلادش".

واستطرد "التجارب سيجريها المركز الدولي لبحوث مرض الإسهال، وبنجلادش والشركة الصينية سينوفاك المحدودة للبحوث والتطوير".

وذكر الوزير أنه تم فحص كل البروتوكولات البحثية الضرورية.

وقال متحدث باسم مركز الأبحاث إن اللقاح سوف يتم إجراؤه على 4200 من موظفي قطاع الصحة في مستشفيات عامة وخاصة في دكا خلال فترة 18 شهرا.

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