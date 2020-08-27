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روسيا تحث أفغانستان على تسريع الإفراج عن سجناء طالبان

05:01 م الخميس 27 أغسطس 2020
روسيا تحث أفغانستان على تسريع الإفراج عن سجناء طالبان

روسيا تحث أفغانستان على تسريع الإفراج عن سجناء طال

موسكو - أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السفير الروسي لدى أفغانستان ألكساندر مانتيسكي عقد سلسلة اجتماعات مع القيادة الأفغانية؛ بهدف تجديد دعوة موسكو إلى كابول للإفراج عن سجناء طالبان المتبقين وإطلاق محادثات السلام الأفغانية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت زاخاروفا - في إفادة صحفية أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس - : "خلال الأيام القليلة الماضية، عقد السفير الروسي في أفغانستان سلسلة من الاجتماعات، كان أحد أهدافها تشجيع القيادة الأفغانية على إطلاق محادثات سلام مباشرة بين الأفغان في أسرع وقت ممكن".

وقالت المتحدثة الروسية إن الحكومة الأفغانية لا تزال مترددة في إطلاق سراح سجناء طالبان المتبقين، وفقا لاتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع الحركة، على الرغم من الحصول على تفويض مطلق من /اللويا جيرجا / مجلس زعماء القبائل الأفغانية.

وتابعت: "ندعو كابول إلى استكمال تبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن والدخول في حوار مباشر مع المعارضة المسلحة. ونؤكد أن أي إطالة أمد لإطلاق المحادثات بين الأفغان يقوض الجهد الدولي لتسوية الوضع في أفغانستان ويشكك في التزام السلطات الأفغانية بتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن".

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سجناء طالبان حركة طالبان أفغانستان روسيا

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