بوتين: فيروس كورونا لا يزال باقيا.. ويجب اتباع إجراءات السلامة
موسكو - أ ش أ
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مواطنيه من أن فيروس كورونا لا يزال باقيا.. مطالبا إياهم اتباع إجراءات السلامة.
وقال بوتين - في لقاء مع قناة "روسيا 24" الإخبارية اليوم الخميس - "بالطبع، فإن النزعة الفردية وعدم الرغبة في مراعاة مصالح الأغلبية في المجتمع تؤدي إلى ما نراه في عدد من دول العالم، وهو تفشي المرض وعودته مرة أخرى".
وتوجه الرئيس الروسي بالحديث إلى الشعب الروسي قائلا "أود أن أتوجه إلى المواطنين وأطلب منهم أن يتذكروا أن الفيروس لا يزال باقيا، وعليهم الالتزام إن أمكن بالتدابير التقييدية، التي يطلب المتخصصون الالتزام بها".
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي عن قرب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا، قائلا: "سنحصل على لقاح آخر في شهر سبتمبر المقبل، ويعمل عليه معهد (مدنوفوسيبيرسك) الروسي".
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