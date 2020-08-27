السودان: 37 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في يومين

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، فيما تم شفاء 37 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الخميس عن التقرير الوبائي ليومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 28 إصابة في الخرطوم، و9 اصابات في ولايتي النيل الأبيض والشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 721 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و45 حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6594 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.