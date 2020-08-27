الرئيس اللبناني يعلن عن خطة إعمار المنازل المتضررة في انفجار بيروت

بيروت - (د ب أ):

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس عن إعداد مخطط توجيهي لإعادة إعمار المنازل المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت لاسيما الأثرية منها والمدراس، مشيرا إلى أن هذا يتطلب جهوداً مشتركة لإصلاحها.

وقال الرئيس عون ، عقب استقباله اليوم وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباين، إن "الأضرار كبيرة في الممتلكات والمنازل وفي المرفأ، وأن أكثر من 300 ألف عائلة تهجرت من منازلها".

ورحب الرئيس عون "بالمساعدة التقنية التي تنوي كندا تقديمها في التحقيقات الجارية في الانفجار التي أكد أنها مستمرة لاستجلاء ظروف الكارثة التي ضربت لبنان"، مؤكدا أن إجراءات ستتخذ بحق من تثبت مسؤوليته عن هذا الحادث.

بدوره ، أعرب الوزير الكندي "عن تضامن الكنديين مع الشعب اللبناني الصديق في المحنة التي ألمت به، مشرا إلى وضع إمكانات بلاده تحت تصرف لبنان للمساعدة في إزالة آثار الانفجار والمساهمة في ترميم المناطق المتضررة وفي التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية.

أوضح أن "بلاده التي أرسلت مساعدات فورية الى لبنان، رفعت قيمة هذه المساعدات إلى 30 مليون دولار وهي جاهزة لتقديم المزيد إذا اقتضت الحاجة".

ولفت الوزير شامباين، في تصريح للصحفيين إلى "أن الإصلاحات يجب أن تكون مترافقة مع دعم دولي وخطوات إصلاحية جدية، ويجب على الحكم أن يكون مفتاح الحل".

وأضاف" لقد كررت عرضنا بأن نكون جزءا من التحقيق الدولي إلى جانب الـ اف بي أي والشرطة الفرنسية، وباعتقادي فإن كندا باستطاعتها إضافة قيمة إلى هذا التحقيق، ليكون تحقيقا ذا مصداقية ويحقق العدالة ويتمتع بالشفافية".

وتابع الوزير الكندي "تناقشنا بمسألة الأمن الغذائي، حيث أن كندا كما الشعب الكندي راغبون في أن يكونوا جزءاً من تحقيق هذا الأمن للشعب اللبناني".

ورداً على سؤال حول أكثر الإصلاحات الحاحاً المطلوبة من لبنان، قال الوزير الكندي "إن أبرز إصلاح مطلوب يقوم على اعتماد مبدأ المحاسبة، وطبيعي أن يمر ذلك عبر إصلاح المؤسسات، كما يعود إلى شابات لبنان وشبابه أن يحددوا أي نوع من المجتمع يريدون العيش في ظله".

وكان وزير الخارجية الكندي وصل مساء أمس الأربعاء إلى بيروت في زيارة تضامنية مع الشعب اللبناني بعد إنفجار مرفأ بيروت.