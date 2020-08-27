أوكرانيا تسمح لمواطني بيلاروس بالدخول رغم حظر كورونا

كييف - (د ب أ):

سمحت الحكومة الأوكرانية لمواطني بيلاروس دخول البلاد رغم الحظر المفروض على الأجانب المتعلق بفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء إن مواطني بيلاروس الذين يريدون المجيء إلى أوكرانيا سوف يتحتم عليهم طلب الحصول على إذن من جهاز الحدود الرسمي، بحسب ما جاء في رسالة نصية تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منها.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وعد مواطني بيلاروس بتبسيط إجراءات عبور الحدود لحمايتهم في حال احتاجوا الفرار من بلدهم جراء الاضطهاد السياسي.

يشار إلى أن الحكومة الأوكرانية منعت الأجانب من دخول البلاد جراء زيادة في حالات الإصابة بكورونا.