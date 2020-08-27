أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

أوكرانيا تسمح لمواطني بيلاروس بالدخول رغم حظر كورونا

03:11 م الخميس 27 أغسطس 2020
أوكرانيا تسمح لمواطني بيلاروس بالدخول رغم حظر كورونا

فيروس كورونا

كييف - (د ب أ):

سمحت الحكومة الأوكرانية لمواطني بيلاروس دخول البلاد رغم الحظر المفروض على الأجانب المتعلق بفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء إن مواطني بيلاروس الذين يريدون المجيء إلى أوكرانيا سوف يتحتم عليهم طلب الحصول على إذن من جهاز الحدود الرسمي، بحسب ما جاء في رسالة نصية تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منها.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وعد مواطني بيلاروس بتبسيط إجراءات عبور الحدود لحمايتهم في حال احتاجوا الفرار من بلدهم جراء الاضطهاد السياسي.

يشار إلى أن الحكومة الأوكرانية منعت الأجانب من دخول البلاد جراء زيادة في حالات الإصابة بكورونا.

فيروس كورونا كييف أوكرانيا

الخبر التالى:

الرئيس اللبناني يعلن عن خطة إعمار المنازل المتضررة في انفجار بيروت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل هروبه.. النيابة العامة تأمر بحبس متهم بالتعدي على فتاة "فندق فيرمونت"