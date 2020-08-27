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بوتين: الأجسام المضادة ضد كورونا ظهرت لدى نجلتي بعد تناولها للقاح

03:11 م الخميس 27 أغسطس 2020
بوتين: الأجسام المضادة ضد كورونا ظهرت لدى نجلتي بعد تناولها للقاح

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، اجتاز التجارب على الحيوانات وعلى المتطوعين، مشيرا إلى أن نجلته كانت أحد المتطوعين وقد ظهرت لديها أجسام مضادة ضد الفيروس بعد تناول اللقاح.

وقال بوتين ،في لقاء تلفزيوني اليوم الخميس: "لقد اجتزنا التجارب قبل السريرية والتجارب السريرية على الحيوانات وعلى المتطوعين".

وأضاف أنه " من الواضح تماما اليوم لأخصائيينا أن هذا اللقاح يشكل مناعة مستدامة، وتظهر الأجسام المضادة، تماما كما كان الحال مع نجلتي، وهو غير ضار ".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن درجة حرارة نجلته وصلت لـ 38.4 في أول يوم بعد تناول اللقاح، وفي اليوم التالي وصلت إلى أعلى قليلا من 37 درجة.

وتابع قائلا: " بعد اليوم الثاني من تناول اللقاح وخلال 21 يوما أيضا ارتفعت الحرارة قليلا، ولكن كل شيء حاليا على ما يرام".

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فيروس كورونا لقاح كورونا روسيا فلاديمير بوتين

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