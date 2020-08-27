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روسيا تسجل 4711 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

03:05 م الخميس 27 أغسطس 2020
روسيا تسجل 4711 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا تسجل 4711 إصابة جديدة

موسكو - أ ش أ

أعلن مركز الاستجابة الروسي لفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغت 975 ألفا و576 شخصًا فور تسجيل 4711 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز ،في بيان له أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن معدل ارتفاع الإصابات خلال الـ12 يوما الماضيين لم يتجاوز الـ0.5 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 637 إصابة جديدة في العاصمة الروسية موسكو، مُضيفًا أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية بلغ عددهم 166 ألفا و211 شخصا على مستوى البلاد.

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