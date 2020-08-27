أفغانستان: مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش
كابول - أ ش أ
لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم من بينهم جندي بالجيش الوطني الأفغاني، وإصابة آخر في هجوم لطالبان استهدف نقطة تفتيش عسكرية في منطقة برجام بإقليم باروان الشمالي.
وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس - أن الهجوم وقع حوالي الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي في إحدى قرى المنطقة، مما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل من الجيش الوطني الأفغاني وإصابة آخر.
وأضافت مصادر محلية، أنه في وقت إطلاق النار، كانت سيارة تقل ركابًا في طريقها إلى إقليم "باروان" تسعى جاهدة للفرار من الاشتباكات المستمرة لطالبان.
من جهتها .. لم تعلق حركة طالبان حتى الآن على هذه الأنباء.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
-
67717
عدد المتعافين
-
5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
-
821594
عدد الوفيات
إعلان