روسيا تعلن إطلاق تحقيق أوّلي في قضية نافالني

موسكو- (أ ف ب):

أعلنت الشرطة الروسية، الخميس، انها أطلقت أول "تحقيق تمهيدي" في قضية المعارض أليكسي نافالني الذي يبدو أنه تعرض لتسميم بحسب وسائل الإعلام الألمانية وهي الفرضية التي كانت تستبعدها روسيا حتى الآن.

وقال فرع وزارة الداخلية الروسية في سيبيريا في بيان إن المحققين الروس أطلقوا "تحقيقات تمهيدية مرتبطة بدخول أليكسي نافالني الى المستشفى في اومسك في 20 اغسطس".

وأضاف انه قام بتفتيش الأماكن التي مر فيها وضبط "أكثر من مئة غرض قد تعتبر أدلة".

وكانت روسيا ترفض حتى الآن فرضية تعرض نافالني للتسميم رداً على دعوات غربية لإجراء تحقيق.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء "نعارض تماما في هذه المرحلة الفرضيات المتسرعة التي يتم التداول بها للقول أن ثمة احتمالا كبيرا بانه تعرض للتسميم". وأضاف "كيف يمكن التحدث عن تسميم في حال عدم وجود سم؟".

والإثنين خلص الاطباء الألمان الذين يعالجون نافالني في برلين الى أن الأخير "سمم بمادة من مجموعة مثبطات استيراز الأستيل كولين" من دون التمكن من تحديدها على الفور.

وتُستخدم هذه المواد التي تحدث عنها الأطباء الألمان بجرعات خفيفة لمعالجة مرض ألزهايمر لكنها تصبح خطيرة لدى تناولها بجرعات كبيرة ويصبح تأثيرها مماثلا لمادة "نوفيتشوك".

ويبقى المعارض الروسي في حالة حرجة ووضع في غيبوبة اصطناعية.

ونافالني (44 عاما) الذي عرف إثر إدانته فساد النخبة الروسية وفي أوساط بوتين، أصيب بوعكة على متن طائرة كانت تقله الى سيبيريا الأسبوع الماضي.

وقد تزايدت الدعوات الغربية لروسيا لفتح تحقيق في هذه القضية وكان آخرها من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بعد برلين وباريس وواشنطن.