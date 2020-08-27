الطائرات التركية تقصف قرية بشمال كردستان العراق
12:06 م الخميس 27 أغسطس 2020
بغداد - (د ب أ):
قصفت الطائرات التركية اليوم الخميس أطراف قرية في محافظة دهوك بإقليم شمال كردستان العراق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن "الطائرات التركية قصفت أطراف قرية سكيري في جبل متين والتابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك".
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