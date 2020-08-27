أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الطائرات التركية تقصف قرية بشمال كردستان العراق

12:06 م الخميس 27 أغسطس 2020
الطائرات التركية تقصف قرية بشمال كردستان العراق

طائرات تركية

بغداد - (د ب أ):

قصفت الطائرات التركية اليوم الخميس أطراف قرية في محافظة دهوك بإقليم شمال كردستان العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن "الطائرات التركية قصفت أطراف قرية سكيري في جبل متين والتابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك".

الطائرات التركية العراق بغداد

الخبر التالى:

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن لن تتنازل عن شبر واحد لبكين في المحيط الهادئ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات الخميس