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تركيا تُصعّد: سنبدأ مناورات بالذخيرة الحية شرق المتوسط

10:59 ص الخميس 27 أغسطس 2020
تركيا تُصعّد: سنبدأ مناورات بالذخيرة الحية شرق المتوسط

القوات التركية

وكالات:

في تصعيد جديد، أعلنت أنقرة إنذارًا بحريًا جديدًا في شرق المتوسط لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية يومي 1 و2 سبتمبر المقبل، حسبما أفادت قناة "تي آر تي" التركية، الخميس.

ونقلت عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قوله: "مصممون على حماية (حقوقنا) شرق البحر المتوسط".

وأمس الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده عازمة على فعل كل ما يلزم للحصول على حقوقها في البحرين الأسود والمتوسط وبحر إيجه.

كما دعا أردوغان في كلمة ألقاها خلال فعالية لإحياء ذكرى تاريخية، الدول النظيرة لبلاده على تفادي الأخطاء التي قال إنها ستجلب إليهم الدمار.

وأضاف: "لن نساوم على ما هو من حقنا... عازمون على فعل كل ما يلزم".

ومع استمرار عمليات التنقيب البحرية التركية في شرق المتوسط، أعلنت أثينا عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة، فيما اعتبرت الخارجية الأمريكية أن تحركات أنقرة تزيد التوتر في المنطقة.

تركيا أنقرة الذخيرة الحية شرق المتوسط مناورات تركيا

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