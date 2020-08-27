أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

بلغاريا تسجل 162 حالة اصابة جديدة بكورونا و14 وفاة خلال 24 ساعة

09:03 ص الخميس 27 أغسطس 2020
بلغاريا تسجل 162 حالة اصابة جديدة بكورونا و14 وفاة خلال 24 ساعة

أرشيفية

صوفيا - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الخميس تسجيل 162 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الالكتروني) إن اجمالي عدد الوفيات من جراء الاصابة بالفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 586 حالة. فيما سجلت البلاد على مدار يوم أمس 149 حالة تعاف تام من المرض.
في الوقت ذاته، أوضحت الوزارة أن 741 مريضاً بالفيروس يتلقون العلاج داخل المستشفيات في بلغاريا، منهم 60 مريضاً في حالات العناية المركزة.بينما بلغ عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد حتى الأن 4415 حالة.
يُشار إلى أن الحكومة البلغارية قررت مؤخرا تمديد حالة الطوارئ لمواجهة تفشي جائحة كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

هذا المحتوى من

Asha
بلغاريا حالات وفاة جائحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان