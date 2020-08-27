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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 24.2 مليون

08:32 ص الخميس 27 أغسطس 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 24.2 مليون

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 24.2 مليون صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 24 مليونا و 178 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 15.8 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 825 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين وإيران والمملكة المتحدة والسعودية وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا فى العالم

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